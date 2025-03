La actriz de Harry Potter que abrió una cuenta de Only Fans

Jessie Cave, conocida por interpretar a Lavender Brown en la saga de Harry Potter, sorprendió a sus seguidores con una decisión inesperada. A los 37 años, anunció la apertura de una cuenta en OnlyFans con una propuesta fuera de lo común: contenido exclusivo sobre su cabello.

Esta iniciativa surgió de la necesidad de pagar deudas y financiar la remodelación de su casa, lo que generó diversas reacciones en redes sociales. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz explicó con humor que su perfil en la plataforma estaría dedicado a “cosas de cabello”.

Jessie Cave en la saga de Harry Potter.

Esto incluye sonidos de cepillado, movimientos sensuales de su melena y contenido enfocado en quienes sienten fascinación por este tipo de material. En la descripción de la publicación, la actriz escribió que incluso para ella esta idea resultaba bastante peculiar.

Durante un episodio de su pódcast Before We Break Up Again, que conduce junto a su pareja, el comediante Alfie Brown, Cave profundizó en los motivos detrás de su decisión. Aclaró que su contenido no es de carácter explícito, sino dirigido a un público con un interés particular en el cabello. Su propósito es recaudar fondos durante un año para hacer su hogar más seguro mediante diversas remodelaciones.

Es insólita su propuesta.

En su plataforma Substack, la actriz detalló los cambios que espera realizar en su casa. Mencionó la necesidad de colocar un nuevo papel tapiz, renovar el techo y mejorar la estructura en general. Su enfoque en este proyecto ha despertado curiosidad entre sus seguidores, quienes han compartido opiniones divididas sobre su iniciativa en redes sociales.

La reacción del público ha sido variada. Mientras algunos aplauden su creatividad, otros han cuestionado su decisión de recurrir a OnlyFans para conseguir financiamiento. Sin embargo, la actriz se ha mantenido firme ya que encontró una manera original de monetizar algo tan cotidiano como el cuidado de su cabello.