Charlotte Caniggia es muy activa en sus redes sociales y con frecuencia comparte contenido que encanta a sus admiradores. En Instagram, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, tiene cerca de dos millones de seguidores que están pendientes de sus publicaciones.

Ahora, la joven está visitando Mendoza y subió una fotografía con un precioso look que no pasó desapercibido por los internautas. Es que ella es dueña de una gran belleza y siempre roba algún que otro suspiro.

Desde Mendoza, Charlotte Caniggia enamora con su gran belleza

Charlotte Caniggia se hizo conocida en el programa de Marcelo Tinelli por sus extravagantes outfits y, también, por sus ocurrencias al aire. Es que no se calla nada de lo que piensa, habla sin filtros y sus comentarios suelen generar polémica. Un tiempo atrás, opinó sobre las cantantes del momento y no tuvo piedad con ninguna. Todo surgió en una entrevista con Héctor Maugeri cuando hablaron de su paso por el Cantando.

"Yo me río de mí misma. Aparte me pagan por hacer el ridículo. ¿Quién no quisiera tener mi trabajo? A mí me encanta", expresó Charlotte y continuó: "Hoy en día, todas cantan mal y todas usan auto-tune. ¿Vos estuviste viendo algunos conciertos recientes?”.

"No quiero mandar al frente, pero cantan todas mal", aseguró Caniggia y luego, indicó: "He visto shows de todas: de Lali, María Becerra, de Tini y todas cantan muy mal. O sea, sin el auto-tune. ¿Viste que ellas tienen una ayudita?".