Máxima Zorreguieta impone tendencia con su elegante look total black

Máxima Zorreguieta es una de las figuras de la realeza que más se destaca por reflejar su personalidad a través de cada elegante look que luce. La reina de los Países Bajos, de nacionalidad argentina, captó la atención de los medios internacionales al asistir al Centro de Experiencia post-Covid del Erasmus MC, en Róterdam.

Fiel a su estilo, la monarca optó por un conjunto de la firma Natan Couture, compuesto por un top negro holgado, un bolso a juego de Gianvito Rossi y accesorios en el mismo tono. Sin embargo, lo que rompió con la sobriedad del negro fueron sus pantalones blancos y anchos, que aportaron un equilibrio perfecto al outfit.

La reina Máxima lució un prendedor llamativo. Foto: @queen.maxima

Lo que más llamó la atención de su look fue el particular accesorio que llevó junto a su blusa: un prendedor con forma de araña, adornado con piedras brillantes. No es la primera vez que Máxima apuesta por este tipo de detalles; en una gala anterior, en enero, lució un prendedor verde con forma de serpiente, reafirmando su gusto por los accesorios llamativos y sofisticados.

En cuanto al maquillaje, la reina eligió un tono rosa para los labios y sombras oscuras para resaltar su mirada. Además, como es habitual en ella, llevó el cabello natural y suelto, con un estilo elegante y sin esfuerzo.

La monarca asistió al Centro de Experiencia post-Covid y se llevó todas las miradas con su look. Foto: @queen.maxima

Una vez más, Máxima Zorreguieta demuestra por qué es una de las monarcas más admiradas de Europa. No solo conquista con su carisma y el respeto que inspira, sino que también marca tendencia con sus impecables elecciones de moda.