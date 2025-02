El alucinante destino que eligieron Catherine Fulop y Ova Sabatini para su primer viaje juntos

La historia de amor de Catherine Fulop y Ova Sabatini inició en 1993 cuando trabajaron en la telenovela Déjate Querer. La tira narraba la historia de la vida de un arquitecto con mucho dinero que cambia por completo cuando conoce a una mujer que estudia derecho para demostrar la inocencia de su padre. Por un error, él se hace creer a ella que es pobre.

Catherine Fulop y Ova Sabatini

En aquél entonces, Fulop estaba comprometida. Sin embargo, eso no fue un impedimento para encarar a su futuro esposo y padre de sus hijas. "Yo lo veía a él pero tenía ese muerto que estaba velando y yo lo veía a él y pensaba 'ay, Dios mío, qué hombre más hermoso'", contó Cathy en una entrevista.

Acto seguido, en la misma nota, brindó más detalles de su romance. "Faltaba una semana de grabación, y él venía caminando por los pasillos, yo venía con una amiga mía, y le digo: ¡Qué bello eres! Y mi amiga le dice '¿sabés que ella te quiere dar un beso?'. Entonces me agarró de la mano, me metió a un baño; mi amiga se quedó afuera, cantando la zona. Fue sólo un beso. Y desde ahí no nos separamos más", detalló.

En 1996 trajeron al mundo a su primera hija: Oriana. En 1998 dieron el gran sí frente al altar y al año siguiente fueron padres nuevamente de Tiziana. La primera de sus niñas hoy goza de una gran popularidad gracias a su carrera como actriz y cantante. La segunda es diseñadora gráfica y tiene su propio estudio.

Catherine Fulop y Ova Sabatini son una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. En Instagram, ella se dedica a compartir muchos momentos juntos. Ahora, subió una fotografía del primer viaje que realizaron juntos. ¿Y cuál fue el alucinante destino que eligieron en aquél entonces? Nueva York.