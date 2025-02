Belinda posa de costado y enciende Instagram con su figura escultural

Belinda es una cantante y actriz conocida en México y España. Su talento y belleza siempre dan de qué hablar, y esta vez no fue la excepción. La estrella compartió una fotografía en su cuenta de Instagram con un vestido elegante y con aberturas que dejó a todos sorprendidos.

Belinda se mostró con una prenda de seda y estampado de leopardo. El vestido cuenta con breteles ultrafinos que le aportan elegancia y la espalda está casi descubierta por completo. Así, los millones de seguidores de Belinda pudieron apreciar su figura estilizada y tonificada.

Las fotografías impactantes de Belinda

Belinda tiene 35 años. Foto: Instagram.

La publicación se volvió viral y se ganó cientos de likes. Entre los comentarios se pueden observar algunos halagos como “Súper belleza, eres la princesa de los tumbados”, “La diosa Belinda sorprendiendo una vez más”, y “definitivamente Beli es la perfección vuelta persona”.

Sin embargo, la fotografía quedó en segundo plano luego de que Belinda compartiera una noticia sorprendente. La artista explicó que tuvo que ser internada de urgencia en Colombia. Agradeció a sus fans por el apoyo y comunicó que deberá descansar un tiempo para recomponer sus fuerzas.

Belinda participó en series como "Cómplices al rescate" en 2002. Foto: Archivo.

“No me encuentro bien de salud, he trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó, obviamente de tantos viajes, de tanto trabajo; no he parado, no he descansado, no me he tomado vacaciones y pues el cuerpo resiente el trabajo en exceso”, declaró. en una entrevista.