Las fotos nunca vistas de BlackPink que marcan sus 9 años de historia en el kpop

BLACKPINK está de fiesta y lo celebra como solo ellas saben: con música, recuerdos y una sorpresa para su fandom. El 8 de agosto, el grupo cumplió nueve años desde su debut, y YG Entertainment decidió conmemorarlo con la publicación de fotos inéditas tomadas durante el rodaje de su último éxito, JUMP.

Blackpink festeja con su fandom Las fotos muestran a Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa en plena acción, entre risas, gestos cómplices y momentos que solo el equipo había visto. La estética de las imágenes refleja la fuerza visual que siempre ha acompañado al grupo y que las ha llevado a ser consideradas las máximas representantes del K-Pop femenino a nivel mundial.

blackpink En redes sociales, las integrantes también compartieron fotos grupales que despertaron nostalgia entre sus seguidores. No solo por lo que representan sus nueve años de trayectoria, sino porque revelan una cercanía genuina que ha sido parte de su éxito. Los comentarios se llenaron de felicitaciones y mensajes de apoyo.

blackpink3 El aniversario las encuentra en medio de una gira que las lleva por algunos de los escenarios más importantes del mundo. Justo antes de la celebración, BLACKPINK se encontraba viajando de Italia a España, donde tienen previsto actuar en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Este concierto en Barcelona será seguido por dos fechas históricas en el estadio de Wembley, en Londres, el 15 y 16 de agosto. Con ello, se convertirán en el primer grupo femenino de K-Pop en presentarse en ese icónico recinto, marcando otro récord en su ya impresionante lista de logros.