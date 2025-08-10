El spin off de The Office y su primer trailer: vuelve el humor a la televisión

Con su primer avance, The Paper deja la sensación de que no busca reemplazar a The Office, sino ampliar las risas.

Entre titulares, discusiones absurdas y un caos controlado, llega The Paper para renovar el humor en televisión. Este spin off de The Office deja atrás las oficinas de Dunder Mifflin para instalarse en un periódico local al borde del colapso. El avance oficial ya dejó claro que el humor seguirá intacto.

The Office llega renovado Conoceremos a Ned Sampson, interpretado por Domhnall Gleeson, un editor jefe con más ambición que paciencia. Su misión es salvar al Toledo Truth Teller, un diario que perdió su rumbo y vive de titulares ruidosos y notas recicladas. Desde el primer momento, Ned se enfrenta a un equipo tan impredecible como inexperto, donde cada día parece un experimento fallido.

hq720 (5) Entre los rostros que aparecen, hay un ex empleado de Dunder Mifflin que conecta ambos mundos, guiñando el ojo a los fanáticos más fieles. Sin embargo, la ambientación cambia por completo: la redacción de un medio impreso que intenta sobrevivir en un panorama dominado por la inmediatez digital y la competencia feroz.

El trailer muestra discusiones sobre qué nota merece la portada, carreras absurdas para llegar a la imprenta y un desfile de personajes que parecen no tener claro si trabajan en periodismo o en una sitcom improvisada. La estética, aunque fresca, conserva la esencia documental que hizo famosa a The Office.