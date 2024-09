La comedia romántica que está Netflix y hace estallar de la risa a todos

Netflix se destaca por su catálogo repleto de comedias románticas. La plataforma de streaming cuenta con historias que te hacen suspirar de amor, emocionarse y reír a carcajadas. Pero, a veces, es difícil encontrar una película que sea atrapante y de calidad. Por suerte ya no debes preocuparte porque hallamos Final Feliz.

¿De qué va la película?

Esta comedia romántica nos muestra la vida de Luna y Mink, una pareja que no pasa un buen momento. Ellos sienten que su química no es la de antes y no hacen planes para reavivar la chispa. Por este motivo, Luna le propone a Mink incluir a una tercera persona en la relación para intentar recuperar lo perdido.

Esta película dura 1 hora y 33 minutos. Foto: Netflix.

Mink acepta y la vida de la pareja cambia. Durante la película se abordarán temas como comunicación de pareja, vulnerabilidad y expectativas de las relaciones modernas. Estas últimas atormentan a una gran parte de la juventud actual, y por eso, es tan necesario hablar de ello.

Si bien la película menciona temas profundos, toma todo con un humor. Final feliz es una producción perfecta para adultos ya que sus chistes y escenas son subidos de tono. Además, el elenco de esta película transmite una química espectacular que te hará sumergirte en la historia de Luna y Mink.

Es una película neerlandesa que está dirigida porJoosje Duk. Foto: Netflix.

Martin Lakemeier (interpreta a Mink) es actor desde pequeño y logró cautivar a todos con su papel del rey Guillermo en la serie Máxima. En 2009 protagonizó Un invierno en tiempo de guerra, una película que lo lanzó a la fama e incluso logró una nominación a los premios Oscar.