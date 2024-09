31 años y más bella que nunca: Rosalía nos enseña su lado más natural

Rosalía es una de las españolas más queridas. Su estilo, talento y belleza la han posicionado como una toda una referente y miles de personas se inspiran con sus fotografías. La estrella se mantiene activa en redes y siempre muestra a sus fans qué es lo que ha hecho en los últimos días.

En esta ocasión, Rosalía enseñó una selfie en la que lleva poco maquillaje. Los likes y los comentarios halagadores no tardaron en aparecer. En dicha fotografía Rosalía luce su cabello al natural acompañado con sus labios pintados en un tono marrón y un poco de iluminador en algunas zonas como el arco de cupido y la punta de su nariz.

Rosalía en Instagram. Foto: Instagram.

El look fue muy natural pero perfecto para confirmar que Rosalía es una artista con una belleza única. Ahora que está en New York por la semana de la moda, la estrella ha aprovechado la ocasión para tomarse muchas selfies y deslumbrar a todos con sus looks icónicos. Pero no todo fue humor para ella.

Las últimas noticias sobre Rosalía

Rosalía fue tendencia luego de que un video junto a un fan se hiciera viral. Un chico le pidió una fotografía a la cantante y ella accedió con gusto. Sin embargo, el chico se acerca a la cantante y le rodea la cintura con un brazo. Rosalía lo aparta de inmediato y el chico vuelve la mano al mismo lugar. Rosalía se ve incómoda y el momento quedó capturado. Sin dudas fue un mal momento y las redes sociales han mostrado todo su apoyo a la estrella.

Rosalía se presentó con looks arriesgados. Foto: Archivo.

Rosalía no se ha pronunciado al respecto pero deducimos que debió de ser un momento incómodo. Por suerte, la estrella no perdió tiempo y disfrutó de los mejores desfiles de New York con una gran sonrisa en su rostro y rodeada de otras celebridades.