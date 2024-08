Sol Pérez carga 95 kilos y da cátedra con su rutina de piernas en el gimnasio

Desde siempre, a Sol Pérez se la caracterizó por ser una amante del entrenamiento físico. Sin embargo, este año, dejó de realizar actividad por un tiempo. ¿El motivo? Necesitaba recibirse y enfocó toda su atención en eso.

Sol Pérez estudió abogacía

Sol Pérez estudió abogacía. Tras finalizar el colegio secundario, se inscribió para estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Lo hizo durante 5 años y, por complicaciones laborales, debió posponer los estudios. Luego, cursó en la Universidad Siglo 21.

Su deseo de ser abogada pasó más por el hecho de tener un título universitario y saber defenderse que por el hecho de querer ejercer la profesión. Pérez reconoció que decidió estudiar esta carrera porque es algo que le apasiona desde niña.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

"Volvería a estudiar Derecho toda mi vida porque me encanta, es algo que me apasiona. Es lo que a mí me gusta, más allá de que yo amo mi trabajo y que me gusta mucho", confesó en diálogo con María Laura Santillán.

Y afirmó: "Siempre el derecho fue muy importante para mí, siempre me dio herramientas. Siento que no conocía de qué manera defenderme, cómo, hasta dónde, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Me apasiona".

Pérez ya regresó a sus entrenamientos. En Instagram comparte parte de lo que realiza y encanta a sus admiradores. Ahora, cargó 95 kilos y dio cátedra con su rutina de piernas en el gimnasio. ¡Mira las imágenes!