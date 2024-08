Nati Jota fue a jugar al pádel y lo enseñó en las redes sociales

Nati Jota suele compartir mucho contenido junto a su perrita Olivia en Instagram. Sobre cómo fue su decisión de adoptarla, contó: "Se me empezó a cruzar y dije: ‘che, pará, yo podría, no está tan mal porque vivo por esta zona y en general mis laburos no son muchas horas seguidas’ y también pensé en que ahora el mundo es más pet friendly; se me instaló esa idea y ahí empecé a ver páginas de adopción".

Nati Jota junto a su perra Olivia

"De repente una amiga mía de fútbol me manda que un conocido nuestro había subido a una perrita Shar pei de 2 o 3 años que la habían encontrado toda mordida, tirada y llena de bichos, en un estado muy deplorable y que ellos no se la podían quedar", recordó.

"Me empecé a entusiasmar, a pensar nombres, le empecé a escribir más seguido para preguntarle por Oli (ellos le habían puesto Mili) y me dicen que la perra ya estaba para entregar", señaló.

Nati Jota es muy activa en Instagram

Y sumó: "Me comentaron que otra familia también estaba interesada, pero que les había gustado que yo les escribía seguido para ver cómo estaba; ahí la fui a buscar".

En las redes, Nati Jota suele subir material junto a la adorable canina. Ahora, fue a jugar al pádel y la llevó de acompañante. En Instagram, la comunicadora de OLGA, compartió las imágenes que no pasaron desapercibidas.