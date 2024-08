El secreto que Thalía tiene en su casa para lucir una sensual figura a los 52 años

La cantante y actriz mexicana, Thalía, compartió en su Instagram un reel donde muestra la rutina de ejercicio que realiza día a día. La actividad física le permite lucir una sensual figura gracias a esa disciplina de entrenamiento.“Tortura time!”, escribió para contarles a sus fans sobre su rutina de ejercicios. Lo novedoso es que tiene en su casa su propia máquina de Pilates.

“Tengo esta máquina hace años. Yo no sé cómo ha sobrevivido. Entonces, mientras me estiro un poco las piernas, la espalda, me arreglo el cabello y ya empiezo con mi rutina que son piernas, calentamos, estiramos un poco y, aunque parece sencillo son muchísimas repeticiones”, escribió Thalía en sus redes.

La ropa deportiva que luce Thalía permite ver su figura estilizada y trabajada. “En todos estos ejercicios siempre se tiene que apretar muy fuerte el área de las costillas y abdomen. Es poner tensión desde adentro”, escribió la cantante.

Se mantiene en forma. Fuente: Instagram.

“Después preparo la máquina de otra manera para poder colgarme como acróbata. Me encantan esos estiramientos. Lo disfruto muchísimo. Me acabo de dar cuenta de que tengo que reforzar más mis abdominales. Después, pasó a otro equipo que se llama la silla”, añadió Thalía.

Para tener una sala tan amplia y equipada con la máquina de pilates, además de espacio se necesita contar con bastante dinero porque esa cama tiene un valor que ronda los 1.600 dólares y la silla cuesta alrededor de 1.800 dólares. En este caso la exitosa cantante los tiene.

“Si estás aburrido de hacer los mismos ejercicios creo que el Pilates es una buena opción para ti. Se ve fácil, pero es intenso, ya que mueves músculos que ni siquiera sabías que tenías”, concluyó Thalía en su posteo.