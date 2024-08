Los secretos de Halle Berry para lucir como Gatúbela a los 58 años

Halle Berry es recordada por ser la primera afroamericana en ganar un premio Oscar a la mejor actriz por la película Cambio de vida. En sus distintas apariciones la mujer de 58 años muestra sus looks impresionantes en jeans, trajes de baño, ropa interior o vestidos de gala. La actriz lleva una vida fit para mantener su escultural cuerpo al que parece que el tiempo no le pasó.

La protagonista de Gatúbela, Halle Berry, sigue un duro entrenamiento con su personal trainer, pero además lleva adelante como estilo de vida una dieta cetogénica alta en grasas, baja en carbohidratos y moderada en proteínas. La actriz hace ejercicio cinco veces por semana.

“Ella se esfuerza, no anda con rodeos. Sé que cuando vamos allí es como prepararse para la guerra. Le gusta hacer flexiones. No creo que exista una flexión que no pueda hacer. Combinamos pesos más bajos con más repeticiones y también utilizamos más el peso corporal. Salimos al aire libre, no tenemos que estar atados a una determinada máquina”, relató el entrenador de Halle Berry a la revista People.

Entrena duro. Fuente: Instagram.

En el año 2002 la actriz logró lo que ninguna mujer afrodescendiente pudo y fue el mayor premio a mejor actriz. En esa ocasión Halle Berry se puso un vestido de gala con el torso de tul bordado con transparencia y una falda abultada de tafeta. Fue uno de los primeros nude dress de la historia de Hollywood.

Diosa total. Fuente: Instagram.

Como otras actrices, Halle Berry, muestra sus atributos en las redes sociales. En algunas imágenes aparece luciendo una bikini. La foto de ese outfit fue acompañada de un texto: “Si se necesita una bikini, yo digo sí, ¡gracias!”, con lo cual suponemos que fue invitada a un viaje.