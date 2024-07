Dile adiós a tu grasa corporal y tonifica tu abdomen con esta dieta saludable

Una alimentación saludable es la clave para un abdomen plano y tonificado. Pero muchos no saben qué alimentos incluir para eliminar la grasa corporal y abandonan su objetivo. Sin embargo, mantener una dieta rica en nutrientes y equilibrada es más fácil de lo que crees y aquí están los tips que necesitas.

Un estudio de Uma Naidoo, autora de This is your brain on food y psiquiatra de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, explicó que las vitaminas del complejo B son fundamentales para mantener un cerebro activo, piel tersa, eliminar la grasa, entre muchos otros beneficios.

Beber agua con frencuencia ayudará a reducir tu grasa corporal. Foto: Archivo.

Este tipo de vitaminas cuentan con 8 variantes y cada una de ellas tiene una función única en el organismo. Algunas de ellas se encargan de hacer funcionar el cerebro correctamente mientras que otras ayudan en la formación de células sanguíneas, descomposición de homocisteína (compuesto vinculado a problemas cardíacos) y acelerar el metabolismo.

¿Qué alimentos tienes este nutriente?

El primer alimento que debes incorporar son granos como porotos, lentejas y otras legumbres. Puedes añadir un poco de estos alimentos a tus ensaladas o hacer hamburguesas con vegetales. También puede consumirlos como snack ya que solo debes condimentarlos y dejarlos en el horno para darle una textura crocante.

Las frutas te aportarán fibra y mayor saciedad. Foto: Archivo.

Las semillas de girasol son una verdadera fuente de nutrientes. Ellos cuentan con ácido pantoténico, una vitamina que ayuda a convertir los alimentos que consumimos en la energía que necesitamos durante el día. Puedes agregar semillas de girasol a tus ensaladas o granola.