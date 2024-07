El alimento perfecto para mejorar la digestión, fortalecer los huesos y proteger tu salud

La alimentación es de gran ayuda para proteger tu salud. Hay nutrientes que ayudan a evitar ciertos problemas digestivos y fortalecer los huesos. Uno de ellos son los probióticos, es decir, organismo vivos que son la clave para fortalecer el sistema inmunológico o prevenir enfermedades.

El suero de manteca es un derivado lácteo que tiene propiedades igual de beneficios que el yogur o el kéfir. Este alimento ha ganado popularidad en Estados Unidos, Países Bajos, Alemania y la India. El suero de manteca es usado en repostería pero también en algunas recetas saladas.

Recuerda incluir frutas en tu alimentación. Foto: Archivo.

Los beneficios de este alimento

Existen algunas investigaciones sobre este alimento y cómo afectan la salud de las personas. Uno de ellos fue publicado en el portal Think USA Dairy del Consejo de Exportación de Lácteos. EL artículo demostró que el suero de manteca es bajo en calorías y grasas, por lo que es una alternativa saludable.

The British Journal of Nutrition explicó que este alimento ayuda a perder peso. También mencionó que la ingesta diaria de este producto muestra una reducción considerable en sus niveles de colesterol total y el colesterol LDL. Pero eso no es todo, el suero de manteca es de gran ayuda para proteger el organismo de enfermedades inflamatorias.

Se recomienda ingerir al menos dos litros de agua por día. Foto: Archivo.

El suero de manteca no es un producto popular. Es un derivado de los lácteos y se obtiene al batir la crema para hacer manteca. Es de color blanco amarillento y menos espeso que la crema. Su sabor es agrio pero se puede combinar a la perfección con azúcar en recetas de pasteles, galletas y otros postres.