Este video viral te hará reír hasta llorar: no podrás creer lo que estás viendo

Tik Tok es la plataforma perfecta para el humor y las risas desenfrenadas. La aplicación tiene miles de videos virales sobre situaciones cómicas que no te puedes perder. Uno de ellos es el del usuario @miloalvarezgt, quien compartió un video que mezcla la música con el humor y se volvió viral.

El video de Milo lo muestra en su cocina preparando todo para hacer una receta Pero antes de ponerse manos a la obra decidió grabarse cantando uno de los temas musicales del momento. Se trata de la canción “Piel” de Thiago PZK y Ke Personajes. Milo disfruta el momento pero parece que alguien no.

TikTok tiene 1,582 millones de usuarios activos al mes (MAUs) en todo el mundo. Foto: Archivo.

Por detrás de Milo se encuentra su pareja. Al principio ordenaba las cosas que estaban sobre la mesa pero no aguantó más y decidió lanzarle una manguera a Milo. Su intención era que Milo se callara. Sin embargo, esta situación, lejos de terminar mal, despertó risas en Milo y los usuarios que vieron el momento.

El video viral de Milo

Milo Álvarez, creador del video viral, reflejó su buen humor y tituló el video “Cuando escoges la peor canción para cocinar”. Rápidamente, acumuló más de tres millones de vistas y un total de 80 mil likes. Y por supuesto los comentarios de otros usuarios de Tik Tok no tardaron en llegar.

Algunos de ellos decían: “Nadie habla de lo bien que canta”, “Anda bien inspirado Bukele”, “Que aguafiestas la señora; a propósito cantas muy bien”, “Creo que mi esposo es el único que no entiende la canción porque cuando la canto a todo pulmón, él me mira y se ríe” y “Yo le canto esa a mi esposo, si canto y no lo miro dice que le canto a otro”.