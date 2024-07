Cómo hace Catherine Fulop para que su marido "le de bola" en esta Copa América

Un día más, Catherine Fulop hizo reír con sus ocurrencias a sus miles de seguidores en Instagram. Es que la actriz venezolana-argentina subió un pequeño video en el que explicó cómo hace para que su marido "le de bola" en esta Copa América.

Catherine Fulop está en pareja con Ova Sabatini desde principios de la década de los '90 cuando se conocieron trabajando. Ambos fueron parte de la telenovela Déjate Querer, creada por Raúl Lecouna, dirigida por Tato Pfleger y que se emitió por Telefe.

La tira contaba la historia de la vida de un arquitecto con mucho dinero que cambia por completo cuando conoce a una mujer que estudia derecho para demostrar la inocencia de su padre. Por un error, él se hace creer a ella que es pobre.

Catherine Fulop y Ova Sabatini están juntos desde principios de los '90

Sobre cómo nació el amor, Cathy contó: "Faltaba una semana de grabación, y él venía caminando por los pasillos, yo venía con una amiga mía, y le digo: ¡Qué bello eres! Y mi amiga le dice '¿sabés que ella te quiere dar un beso?'. Entonces me agarró de la mano, me metió a un baño; mi amiga se quedó afuera, cantando la zona. Fue sólo un beso. Y desde ahí no nos separamos más".

En 1996 trajeron al mundo a su primera hija: Oriana. En 1998 dieron el gran sí frente al altar y al año siguiente fueron padres nuevamente de Tiziana. La primera de sus niñas hoy goza de una gran popularidad gracias a su carrera como actriz y cantante. La segunda es diseñadora gráfica y tiene su propio estudio.