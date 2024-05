La inteligencia artificial muestra cómo se vería David Bowie si siguiera vivo

David Bowie fue uno de los íconos inigualables en el mundo de la música y la cultura popular, que sigue siendo recordado como uno de los más grandes de la historia de la música, a pesar de su partida, en 2016. Nacido como David Robert Jones en Brixton, Londres, en 1947, Bowie comenzó su carrera musical en la década de 1960, explorando una amplia gama de estilos y géneros que desafiaban las normas convencionales y lo establecieron como un innovador incomparable.

Sus primeros trabajos en la música no alcanzaron el éxito comercial deseado, pero fue con su álbum "Space Oddity" en 1969 que Bowie captó la atención del público y se convirtió en un nombre reconocido. La canción homónima, que relata la historia del astronauta perdido Major Tom, se convirtió en un éxito internacional y lanzó la carrera de Bowie hacia la estratosfera de la fama.

A lo largo de los años 70, Bowie se reinventó continuamente, creando personajes como Ziggy Stardust, Aladdin Sane y The Thin White Duke, cada uno con su propio estilo y estética únicos. Su música, influenciada por el rock, el pop, el glam y la electrónica, fue una constante evolución de sonidos vanguardistas y letras provocativas que desafiaban las convenciones sociales y de género de la época.

Mira el video de David Bowie

Entre sus obras más destacadas se encuentran álbumes como "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" (1972), "Heroes" (1977) y "Scary Monsters (And Super Creeps)" (1980), que han sido aclamados tanto por la crítica como por el público.

Así se vería David Bowie si siguiera vivo en la actualidad, según la IA. Foto: Hidreley

La muerte de Bowie en 2016 dejó un vacío en el mundo de la música que difícilmente será llenado. Sin embargo, su legado perdura en su vasto catálogo de música atemporal y en el impacto duradero que tuvo en la cultura popular. Es por ello que, en la actualidad, sus fanáticos lo siguen recordando hasta con inteligencia artificial, tal como lo hizo Hidreley en Instagram, al revelar cómo se vería el cantante en la actualidad: “Hace 76 años nació el camaleón del pop! Mi tributo a @davidbowie”.