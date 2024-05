El motivo por el que afirman que Jeniffer Lopez y Ben Affleck estarían separados

Cada vez son más fuertes los rumores sobre la ruptura entre Jennifer Lopez y Ben Affleck. Según señalan los que están en el mundo mediático, la pareja está muy cerca del divorcio. Incluso afirman que hay un motivo que es prueba de la separación y es que el actor ya dejó la mansión que compartía con la cantante en Los Ángeles.

"La escritura está en la pared. Se acabó. Están a punto de divorciarse y, por una vez, (Ben) no tiene la culpa”, señala el portal In Touch sobre el vínculo entre Jennifer Lopez y Ben Affleck. Al parecer el romance estaría finalizado. En los últimos tiempos la pareja no se ha mostrado públicamente en ciertos eventos públicos.

Además, hay otro indicio que confirmaría esta separación y es que Jennifer Lopez fue sola a la MET Gala 2024 sin la compañía de Ben Affleck. La cantante justificó la ausencia del actor al señalar que estaba filmando "The accountant 2". Por otra parte, otra fuente reveló que también el director “decidió dar por terminado” el matrimonio.

En un mal momento. Fuente: Instagram.

“Ben ya se mudó y es probable que tengan que vender la casa de sus sueños por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de quererse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. Es imposible que hubiera durado”, añadió el informante sobre el vínculo entre Jennifer Lopez y Ben Affleck.

De todas maneras, Jennifer Lopez sigue luciendo hasta el momento los anillos de casada y de compromiso. La relación de esta pareja comenzó en la década del 2000, pero tras anunciar su boda, la cancelaron en 2003. Finalmente se separaron y recién en el año 2021 se reconciliaron y se casaron en julio de 2022.