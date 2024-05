Germán Tripel reveló porque sacaron a Milton Amadeo de Mambrú

Germán Tripel, mejor conocido como "Tripa" formó parte de la banda Mambrú durante los 2000. Esta banda se creó luego de que los artistas participaran y ganaran en el reality PopStar en el año 2002. Concurso que les dió la oportunidad de lanzarse como banda y grabar un disco. Del mismo programa, habían saldido las popular "Bandana".

Hace unos días atrás, Tripa reveló porque se habría disuelto en primer momento el grupo, sacando a uno de sus miembros, Milton Amadeo. Dos décadas después, podemos conocer que llevó a la salida de Milton Amadeo y finalmente a que esta banda que llenaba estadios y teatros por todo el país terminara.

Mambrú en los 2000. Foto: Archivo

Entrevistado por Intrusos en América, Canal 13, el cantante desató la polémica y dijo que "Decían que no podíamos tocar a las Bandana, pero uno tocó y pasó lo que pasó. Milton no siguió con nosotros. No sólo por eso, también por otras cosas que sucedían que eran una ebullición continua. Éramos cinco pibes de 20 años", disparó Tripel.

Tripa reveló que Milton Amadeo tenía una relación con la miembro de Bandana en aquel momento, Virginia Da Cunha. Ella también habría salido perjudicada de aquella situación. Anteriormente había revelado que "Ya tenían mi reemplazo. Las chicas me bancaron y esos dos años que siguieron trabajé con ese pánico de que al primer error te vas. Me quedé callada y seguí adelante y bueno... De algún modo estábamos todas sufriendo por igual. No era el sueño que uno creía. Cinco mujeres dijimos basta, no nos importó ese éxito, buscábamos otro tipo de éxito", sentenció Da Cunha en aquella oportunidad.

Mambrú en una fotografía reciente. Foto: Archivo

Esta fue la historia de amor que dió por terminado la experiencia de Milton en Mambrú. Además, Germán Tripel aseguró que al tener tanto éxito tenían muchas restricciones, por ejemplo no podían dar a conocer sus novias ni tampoco podían dar notas.