Anime: la inteligencia artificial mostró la versión realista de este personaje de My Hero Academia

My Hero Academia es un anime popular. Esta producción ganó tanto reconocimiento que en 2023 comenzó la producción de su live action. Pero aún falta mucho para ver la película. Por eso es que miles de fans no pudieron esperar más y acudieron a la inteligencia artificial para conocer la versión realista de sus personajes favoritos.

My Hero Academia es una serie de anime realizada por BONES y que está basada en el manga de Kohei Horihoshi. El anime presenta un mundo en donde la mayoría de la población nace con superpoderes. Sin embargo, Izuku Midoriya es la excepción ya que nació sin ningún tipo de poder.

Nejire de My Hero Academia. Foto: Archivo.

Esto lo frustra ya que él aspiraba a convertirse en un héroe legendario como All Might, su ídolo. Pero un día su vida da un giro de 360° y ocurre lo impensable: se convierte en el heredero de los poderes de All Might. Es así que Midoriya inicia su aprendizaje en una academia de gran prestigio.

Una de las personas de la academia es Nejire. Ella es una muchacha cariñosa, social y amable. Ella tiene un espíritu curioso ya que le atrae aprender cosas nuevas y extrañas todo el tiempo. No tiene miedo al decir lo que piensa o demostrar cómo se siente. Es un personaje muy adorable.

El retrato hecho por la IA

Así sería esta personaje, según la IA. Foto: Instagram.

En cuanto a su apariencia, Nejire es una muchacha de piel blanca, ojos azules y pelo de color azul. La inteligencia artificial tomó las características de este personaje y lo convirtió en una mujer de la vida real. Los resultados fueron publicados en la cuenta de instagram de My Smart Arts y quedó demostrado el poder de la IA.