Netflix: esta es la nueva serie de seis capítulos que deberías ver el fin de semana

Netflix anunció cuáles son los próximos estrenos para el mes de mayo. Entre ellos podrás encontrar documentales, series, películas y animes. Hace unos días estrenó Postcards, o en español Postales, una miniserie nigeriana que promete sacarte una sonrisa en cada uno de sus capítulos.

Esta serie fue estrenada el 3 de mayo. Foto: Archivo.

Esta serie de Netflix fue filmada en Lagos, la ciudad más popular de Nigeria, y Mumbai, la capital de Maharashtra. Esto provoca que los espectadores puedan tener una experiencia cultural única ya que Postales tiene las vistas más espectaculares de ciudades de Nigeria e India.

La miniserie narra la historia de Bunmi, una mujer nigeriana que tiene el único objetivo de disfrutar su vida al máximo. La serie comienza “ Siempre he creído que la vida es para vivirse y después de la muerte de mi esposo hace 20 años, yo, Olubunmi, he tomado la decisión de que esta vida que se me otorgó, voy a vivirla al máximo”.

Sola Sobowale. Foto: Netflix.

Sin embargo, la vida de Bunmi da un giro de 360° cuando es diagnosticada con una enfermedad que podría quitarle su vida. A partir de ello decide volar a India para visitar un cirujano reconocido llamado Siddharth. Cuando Bunmi debe someterse a una cirugía de alto riesgo pide una sola cosa: llamar a su único hijo, Yemi.

Yemi y Bunmi no han tenido la mejor relación pero quizás eso cambie. Esto lo podrás descubrir en Postales. La serie solo tiene seis capítulos y cada uno de ellos dura 30 minutos, por lo que puedes terminarla en solo una tarde. Ahora que ya conoces uno de los últimos estrenos de Netflix, toma tu refresco favorito y unas palomitas para disfrutarla.