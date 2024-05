El infalible truco de limpieza para dejar tu casa como nueva con dos ingredientes

La limpieza del hogar puede ser un verdadero dolor de cabeza si no están todos los elementos necesarios para que el hogar quede reluciente. Muchas veces las personas gastan fortunas en el supermercado comprando los productos más caros, intentando asegurarse así la efectividad. Pero en muchos casos no resulta y además no saben que con algunos ingredientes que tienen pueden hacer un limpiador casero que no fallará.

Estos trucos de limpieza son muy fáciles y solo se necesita tener pocos ingredientes a mano. Para poder dejar la casa brillante se necesita agua y vinagre de limpieza. El vinagre no solo se usa para condimentar, sino que el ácido acético que contiene es capaz de matar virus y bacterias, razón por la cual se utiliza como desinfectante. Además, es un gran eliminador de olores porque logra neutralizarlos. Es efectivo justamente porque el ácido que tiene hace que esos malos olores desaparezcan en lugar de cubrirlos como hacen otros productos de limpieza.

Una de las partes más difíciles para limpiar son el baño y la cocina, donde se acumulan gérmenes y bacterias por el uso cotidiano. Para hacer el limpiador casero, se recomienda mezclar en partes iguales, vinagre blanco y agua. Eso permitirá limpiar las mesadas, sanitarios, suelo y los laterales del inodoro.

Vinagre, el desinfectante más poderoso. Fuente: Freepik

También el limpiador casero puede ser muy efectivo para dejar como nuevos los suelos de madera. En este caso la clave está en mezclar ocho vasos de agua y un cuarto de vinagre blanco con un poco de jabón natural. Una vez preparada la mezcla para la limpieza, hay que humedecer la mopa y comenzar a pasarla por el suelo.

Los vidrios son otra de las cosas que dan mucho trabajo a la hora de limpiarlos. Para esta limpieza se recomienda mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco. Esto se debe poner en un frasco pulverizador para luego poder rociar sobre los cristales. Finalmente, deberán frotar con un papel de periódico para secar y así quedarán reluciendo.

Limpieza de vidrios. Fuente: Freepik