Mascotas: cómo cuidar a nuestro perro o gato de los mosquitos

Mucho se ha hablado y escrito sobre métodos y recetas caseras para cuidarnos de la invasión de mosquitos que existe en la actualidad. Pero si tienes una mascota, es importante que también tomes recaudos con ella, ya que los mosquitos no sólo atacan a humanos si no también a perros y gatos. Además, no puedes utilizar los mismos repelentes en ellos.

Entonces, ¿cómo cuidar a nuestras mascotas de estos insectos molestos? Como dijimos, los repelentes que utilizamos los humanos pueden resultar muy tóxicos. Podemos causarle síntomas como vómitos, convulsiones y temblores. Por eso, es importante que sigas estas recomendaciones de productos especiales para mascotas para ahuyentar a los mosquitos de tus amigos peludos.

Sigue estas recomendaciones para cuidar a tu mascota de posibles picaduras. Foto: Shutterstock

La primera herramienta efectiva para que los mosquitos no molesten a tu mascota es utilizar un collar antipulgas. Esta herramienta no sólo lo protegen de pulgas y garrapatas sino que las sustancias químicas repelentes que se dispersan por el animal también crea una barrera contra diferentes insectos externos que lo pueden atacar.

Otra recomendación para que los mosquitos no se acerquen a ellos es que cambies con regularidad el agua de su recipiente. Como sabemos, el agua estancada es un lugar donde los mosquitos se acumulan. Es por esto, que es importante que cambies el agua varias veces al día, si es posible.

El collar antipulgas puede repeler los mosquitos. Foto: Shutterstock

Por último, evita pasear a tu perro en las horas de más actividad de los mosquitos, esto es en el amanecer o en el atardecer. De igual manera, si tienes jardín, intenta siempre mantener el pasto bien cortado. Ya que esto disminuye las probabilidades de que tu jardín se llene de mosquitos.