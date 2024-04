Estas son las funciones ocultas de iPhone que Apple tenían bien guardadas

Dentro de cada smartphone hay miles de funciones ocultas que seguro no conoces. Para saber de ellas tan solo debes seguir a expertos en tecnología en sus cuentas de TikTok o Instagram, allí comparten todos sus conocimientos y es casi seguro que te serán de gran ayuda para tu día a día.

Apple, Inc. es una empresa tecnológica multinacional con sede en Cupertino, California. Foto: Archivo.

Natasha Agrela, una usuaria de Tik Tok (@natashadeagrelag), compartió un par de trucos para los que utilizan productos de la marca Apple. Estas funciones están disponibles tanto para iPhone como para iPad y en los comentarios del video, los usuarios aseguraron que no conocían estos pequeños atajos.

Los trucos de Apple

Si no tienes espacio en tu iPhone y quieres capturar una página por completo puedes hacerlo sacando captura de pantalla y presionando Pantalla completa. De esta forma guardará una imagen con todos los detalles de la página web sin importar si están en la pantalla o no. Incluso si no tienes espacio en tu galería puedes escoger guardarla como PDF para que puedas compartirla y no pierda calidad.

El iPhone 15 es uno de los últimos modelos de Apple. Foto: Archivo.

De seguro te ha pasado que quieres mandar un conjunto de fotos desde la galería. Gracias a las últimas actualizaciones de Apple esto es posible. Tienes que mantener un dedo presionado sobre la pantalla y con otro seleccionar las fotografías que desees. Sin despegar el dedo de la pantalla tienes que abrir la aplicación que quieras utilizar y soltar las fotografías allí.

Si lo que quieres es destacar una parte de una captura de pantalla puedes hacerlo. Cuando tomes la fotografía, debes ir a Opciones y Más. Allí aparecerá la opción de Lupa, con ella tienes que presionar el elemento a destacar y automáticamente se realizará zoom sobre él.