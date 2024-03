Claudia Albertario enamora con su belleza desde la nieve

Como muchos artistas, Claudia Albertario es muy activa en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde la siguen cientos y cientos de personas, comparte todo tipo de contenido. Desde postales con sus hijos a divertidos videos de sus viajes. También, cautiva con los preciosos looks que elige.

Mira el video de Claudia Albertario

Ahora, enamoró a más de uno de los internautas con su gran belleza al subir un pequeño clip en la nieve. Es que la actriz argentina, que desde hace años está radicada en América del Norte, está de paseo en Utah. Es un estado del oeste de los Estados Unidos que se caracteriza por sus amplias extensiones de desierto y las montañas de la cordillera Wasatch.

Según contó Albertario, tiempo atrás, instalarse en ese país al principio le costó. "No tenía nada para hacer, no conocía a nadie. Después me fui adaptando", reconoció.

Claudia Albertario vive en Estados Unidos desde hace años

Luego, lanzó su marca de ropa y también estudió. Se recibió de Licenciada en Bienes Raíces y ese es su actual trabajo. "Decidí estudiar por primera vez en mi vida. ¡Lo logré! Ahora tengo una licenciatura. Otro challenge para mí", confesó a ¡HOLA!

Claudia Albertario, lindísima

Y es que casi por casualidad, Claudia Albertario descubrió su vocación. Sucedió que vendió un departamento que tenía en Buenos Aires y optó por invertir el dinero en EEUU. Le gustó el resultado que obtuvo y eso la impulsó a aprender más sobre el tema.