Catherine Fulop y un bellísimo conjunto deportivo que se llevó todas las miradas

Catherine Fulop continúa deslumbrando a sus miles y miles de seguidores con el contenido que sube a sus redes sociales. En Instagram tiene más de tres millones de usuarios que están pendientes de absolutamente todo lo que comparte. Ahora, posó frente al espejo con un bellísimo conjunto deportivo y se llevó todas las miradas.

Y no solo está en el centro de atención por su hermosura. Tiempo atrás, abrió su corazón sobre los problemas alimenticios que padeció su hija Oriana y sorprendió. "Para nosotros ha sido muy duro, como familia, como padres. Cuando nosotros, indirectamente, hemos influido mucho en ella. Hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini, sobrina de Gabriela Sabatini, era como que todo el mundo me pedía siempre mis hijas para hacer campañas y yo no tenía ningún problema", explicó en diálogo con Socios del Espectáculo.

Cathy Fulop y Ova Sabatini

"Pero creo que esto no les hizo nada bien, porque entró muy pequeña a protagonizar una serie infantil, que es uno de sus primeros trabajos en televisión. Y ahí creo que, un poco, la cabeza le explotó, porque le decían que si estaba gorda, que si estaba flaca, que si se veía más linda, más fea, estaba muy expuesta", continuó Fulop.

"Después, ella empezó con trastornos, y la verdad que fue muy difícil, como padres, manejarlo. Yo creo que uno nunca sabe cómo hacerlo y creo que es una lucha y un día a día. Todos los días ella lucha con su trastorno, y nosotros, como padres desde nuestro lugar, también", señaló.

Finalmente, Cathy señaló: "Sabemos que, para ella, es una lucha constante, y que es cierto que es un trabajo bastante difícil, sobre todo en esta época, donde las redes sociales te muestran una irrealidad".