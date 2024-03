Anime: la IA creó la versión realista más hermosa de Hinata Hyuga, novia de Naruto

La inteligencia artificial ha logrado que miles de artistas modifiquen su forma de hacer arte. Un artista de Instagram le preguntó a la inteligencia artificial cómo luciría Hinata Hyuga en la vida real y le respondió en cuestión de segundos. Los resultados tienen un nivel de detalle y realismo inigualables.

La inteligencia artificial ha logrado que muchos fans conozcan a sus personajes de anime favoritos como personas de la vida real. Algunos animes no han tenido la oportunidad de tener un live action, y por eso, sus seguidores han acudido a la inteligencia artificial para verlos como personas reales.

Ella se convirtió en la esposa de Naruto, con quien tuvo dos hijos, Boruto Uzumaki y Himawari Uzumaki. Foto: Archivo.

Esto suele suceder con todos los animes. Algunos de los más retratados son: Naruto, Dragon Ball Z, Pokemon, One Piece, entre otros. Todo parece indicar a que un live action de Naruto se acerca, sin embargo, aun no hay una fecha de estreno oficial y sus fans no pueden esperar a ver cómo sería Hinata Hyuga.

Naruto es un anime muy popular alrededor del mundo. La obra narra la historia de un joven ninja que pierda a sus padres cuando era tan solo un niño. La muerte de sus progenitores fue en manos de un malvado ninja, y desde entonces, Naruto hará todo lo que esté a su alcance para poder convertirse en el mejor ninja de su aldea.

La versión hecha por la inteligencia artificial

Este personaje de Naruto se caracteriza por ser tímida, reflexiva, serena, muy educada, bondadosa y algo inocente. Foto: Archivo.

Durante su vida, Naruto conoce a miles de personajes que le darán algunas enseñanzas de vida. Una de ellas es Hinata Hyuga, uno de los personajes favoritos de Naruto y que luego se conviritó en la pareja del protagonista. La inteligencia artificial retrató a esta joven como una hermosa mujer de ojos claros y cabello negro.