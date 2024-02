Los test de personalidad continúan llamando la atención de millones de internautas en las redes sociales. Son una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer al instante aspectos de la forma de ser de cada uno. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te maravillará con sus asombrosos resultados.

¿Deseas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Mariposa: los demás ven en ti a alguien en quien pueden depositar toda su confianza y guardas los secretos más vergonzosos de mucha gente. Sobresales por ser muy perfeccionista y no descansas hasta que las cosas queden tal cual las imaginas en tu mente. Disfrutas de pasar tiempo a solas y crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Sobresales por tu fidelidad y romanticismo en tus vínculos.

Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si eres perfeccionista / istockphoto

Calavera: eres alguien que se caracteriza por ser amable con todo el que se cruza en la vida. Posees un asombroso poder de comprensión y siempre tratas de ponerte en los zapatos del otro para poder ayudarlo. No le temes a los desafíos y no te asustan los cambios. Sabes a la perfección lo que quieres y vas tras tus sueños. Eres auténtico y no le das trascendencia a lo que otros opinan sobre ti.