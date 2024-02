Pampita anunció que se va del país: los motivos

Pampita tuvo un 2023 fábuloso. Con mucho trabajo y proyectos personales la pudimos ver todo el año con viajes de trabajo y en el Bailando por televisión. También fue conductora de los Martin Fierro y volvió a consolidarse como una referente e icono de la moda en el país.

Este año también tiene nuevas sorpresas para la modelo argentina. Carolina reveló que dejará el país para irse a Uruguay por temas laborales. “Voy a estar en Uruguay a partir del 12 de marzo en Veo cómo cantas, en Teledoce. Voy a hacer un programa, así que nos vamos para Uruguay, a mediados de marzo estoy ahí”, comentó Ardohain el sábado pasado en la mesaza de Mirtha Legrand.

Pampita tuvo vacaciones en Miami y Punta del Este. Foto: @pampitaoficial

Así es que después de sus merecidas vacaciones en Miami y Punta del Este, la ex jurado del Bailando participará de la nueva propuesta uruguaya. Pampita será asesora y jurado de los participantes y famosos que asistirán para darle vida a este programa. La versión original es de Corea del Sur.

Pampita formará parte de este ciclo que tratará sobre diferentes personas que van a participar y los famosos deben adivinar quién es cantante y no, mediante una pista que suena de fondo, con playback y mímica de los participantes. El reality real se llama ‘I Can See Your Voice’.

Pampita se encuentra llena de proyectos personales y profesionales para el 2024. Foto:@pampitaoficial

Seguramente Pampita será una de las famosas que se lucirá en este nuevo reality show en el país vecino. Además de tener grandes objetivos para este nuevo año, la modelo afirmó en el programa de Mirtha Legrand que le gustaría ser madre nuevamente.