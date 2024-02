Salma Hayek causa furor al bailar 'Hips Don't Lie' como Shakira

Shakira, la renombrada cantante, compositora y bailarina colombiana, cumplió 47 años este viernes 2 de febrero. La artista nació el mismo día, pero de 1977, en Barranquilla, Colombia.

Desde el lanzamiento de su álbum "¿Dónde Están los Ladrones?", en 1998, la estrella impactó en la escena musical y no hizo más que ascender profesionalmente. Es más, aún siguen resonando sus éxitos de aquel material como "Ciega, Sordomuda" y "Ojos Así".

Sin embargo, fue su quinto álbum de estudio, "Laundry Service", lanzado en 2001, el que la llevó a alcanzar la fama mundial. Este álbum incluyó el éxito global "Whenever, Wherever" (Suerte), que se convirtió en un himno internacional y la consolidó como una estrella pop internacional.

Shakira cumplió 47 años. Foto: Instagram @shakira

Otro de los hits más memorables de la reina de la música latina es “Hips Don’t Lie”, en la que canta en español e inglés, cautivando a público internacional. Es más, hasta la fecha, se trata de uno de los temas más icónicos de la cultura latina. Es por eso que, en el día de su cumpleaños, la propia Salma Hayek la felicitó bailando ese clásico tema en Instagram.

“Feliz cumpleaños, Reina Shakira, eres una diosa de la música. Gracias por tu música. #agradecida Aviso: Si no tienes sangre latina o árabe, no intentes esto en casa”, escribió Salma en Instagram y, en agradecimiento, Shakira le puso: “Salma you are amazing. ¡Orgullo latino! Te queremos”.

Mira el video de Salma Hayek bailando a lo Shakira

Enseguida, sus seguidores de Instagram comentaron: “Nuestra reina mexicana”; “No soy lesbiana pero me casaría con Salma o Shakira. ¡Sí! ¡En realidad, me casaría con los dos!”; “Queen Colombiana y Queen jarocha”; “Jaja definitivamente no voy a intentar esto en casa; me encanta esta Salma”; “Por favor, dime, ¿cómo peinas tu cabello así?”; “Las Amo a las dos”; “Definitivamente hermosa, fuera de serie, latina excelente actriz y ejecutiva”.