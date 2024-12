La teoría que explicaría por qué Liam Payne consumía alcohol y drogas

La muerte de Liam Payne sacudió al mundo entero. El cantante y compositor británico, de 31 años, falleció el pasado 16 de octubre tras caer de un tercer piso del hotel CasaSur, ubicado en Buenos Aires, Argentina. La policía acudió luego de recibir una llamada en la que alertaban sobre "un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas y alcohol".

En la llamada de emergencia señalaron: "Cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y necesitamos que envíen a alguien". Y agregaron que su vida corría peligro porque su habitación tenía balcón.

Esta semana comenzaron las declaraciones indagatorias para determinar qué fue lo que realmente ocurrió. Mientras tanto, mucho se habla sobre el tema en los medios y salen a la luz diversos detalles que llaman la atención de todos. En Empezar el día, ciclo que se emite en Ciudad Magazine, Facundo Ventura brindó una teoría.

"Dicen que él había caído en el tema del alcohol y las drogas, porque desde que arrancó con el tema de la banda, prácticamente no tenía vida fuera de lo que son los hoteles. Él ahí habría empezado con el tema de la bebida porque lo único que podía hacer era quedarse en las habitaciones de los hoteles donde se hospedaba y atacar la heladerita. Esto en pleno éxito de One Direction y después ya le quedó", explicó.

Liam Payne

Y Pochi de Gossipeame agregó: “Además, el no haber tenido el éxito que esperaba en su trabajo como solista, también habrá sido una frustración enorme para él. Si bien sí se escuchó no fue un boom como otro de sus ex colegas, Harry Styles, que después la rompió. A veces esto es difícil para el resto, porque todos buscan reinventarse”.