Adiós rollitos: la rutina perfecta para tonificar y adelgazar el brazo

Hacer ejercicio en casa es una gran opción para quienes no quieren gastar dinero o no tienen tiempo de acudir a un gimnasio. Existen miles de entrenamientos creados por expertos que son cortos, es decir, que no duran más de 30 minutos, y que te darán los mejores resultados. Un gran ejemplo de ello es esta rutina para tonificar y adelgazar el brazo.

Los ejercicios para brazos

Los ejercicios de boxeo son una forma entretenida de entrenar. Los Jab Cross se han convertido en un movimiento utilizado por mujeres y hombres. Este ejercicio consiste en lanzar dos puñetazos, uno con cada mano mientras tienes los pies separados y uno detrás del otro.

Combina tus rutian de brazo con otros ejercicios para espalda y hombros. Foto: Archivo.

Los brazos extendidos es un ejercicio de pilates que tonifica el brazo como pocos. Para hacerlo debes extender los brazos a los costados de tu cuerpo y a la altura de tu hombro. Desde allí realiza pequeños círculos hacia adelante y luego cambia el sentido hacia atrás. No dejes caer tus brazos mientras realizas este movimiento.

Los fondos es un ejercicio completo para los brazos. Este es un movimiento de calistenia que trabaja los tríceps y pectorales. Este se realiza apoyando las manos en una superficie elevada, como una silla o banco, y bajando y subiendo el cuerpo. La clave es formar un ángulo de 90° con tus brazos.

Repite esta rutina dos veces por semana. Foto: Archivo.

Por último y para agregar un poco de cardio se encuentran saltos en soga. Este es un movimiento completo ya que quema calorías y fortalece los músculos. Saltar la soga requiere de una gran coordinación y ayuda a liberar endorfinas, mejorando el estado de ánimo y reduciendo el estrés.