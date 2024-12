Walmart ofrece este iPhone por el precio más bajo de la historia

Walmart siempre ofrece modelos de Apple por precios sorprendentes. En esta ocasión, el supermercado de Estados Unidos tiene el iPhone 12 por tan solo $299 USD. Esta es una rebaja de $100 USD ya que su precio regular es de $399 USD. Esta oferta es de tiempo limitado por lo que deberías aprovechar antes de que se acabe.

¿Por qué comprar el iPhone 12 en 2024?

El iPhone 12 no es un modelo reciente, sigue siendo una opción atractiva para muchos. En primer lugar, este es un modelo de Apple con un precio más económico que los demás modelos. Sin embargo, su valor no quiere decir que sea un modelo que no cuente con actualizaciones y una cámara fotográfica de calidad.

El iPhone 12 utiliza conector Lightning. Foto: Archivo.

El iPhone 12 ofrece un rendimiento sólido. Este modelo de Apple está equipado con un chip A14 Bionic. Su rendimiento es fluido y eficiente para tareas cotidianas como ver películas, jugar videojuegos, leer en internet, tomar fotografías o grabar videos de alta calidad, etc.

El diseño del iPhone 12 es otra de las características a destacar. Este es un modelo hecho con materiales modernos y resistentes como Ceramic Shield, que evita rayones en pantalla. También tiene diferentes colores para que puedas escoger el que más te guste.

Este modelo de iPhone compatible con la red 5G. Foto: Archivo.

Por último, hay que destacar la cámara de este modelo de Apple. Tiene un sistema de doble cámara. La primera es de 12MP y la segunda es una ultra gran angular de 12MP. Esto permite capturar fotos con gran detalle y un campo de visión más amplio. También incluye otras funciones como Modo Noche, Modo retrato, grabación de video en 4K Dolby Vision.