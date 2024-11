Los cuatro cuidados esenciales para tener tu lirio de paz radiante

Los que saben del jardín tienen conocimiento de que hay plantas que necesitan atenciones especiales para mantenerse sanas y radiantes. Por eso siempre brindan consejos para ayudar a cuidarlas y atender todas sus necesidades para que vivan durante muchos años.

Una planta muy linda que muchos tienen es la cala blanca o lirio de paz como también se la conoce. En esta nota te contaremos cuatro cuidados especiales que debes tener en cuenta para que crezca de forma armoniosa, saludable y te acompañe en el hogar durante mucho tiempo.

En primer lugar, a la cala no le gusta la luz del sol directa, prefiere la semisombra y la luz solar directa. Su maceta no tiene que ser muy grande porque prefiere tener sus raíces apretadas. En una maceta grande la planta no dará hojas ni flores, por eso es importante tener en cuenta esta recomendación.

Una planta que trae paz. Fuente: Shutterstock.

En tercer lugar se recomienda que la planta esté bien hidratada porque la escasez del líquido hará que sus hojas y flores se marchiten. Por último, la cala necesita tener buena ventilación porque si no tiene el aire suficiente sus hojas se ponen negras y termina muriendo.

Además, se considera a la cala como una “planta mágica” que atrae la paz y la prosperidad, incluso muchos señalan que es un amuleto de la buena suerte. Con su presencia habrá paz, energía positiva y elegancia en el hogar, según considera el Feng Shui que tiene su visión sobre los beneficios de las plantas.