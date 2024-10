La serie holandesa subida de tono en Netflix que da de que hablar

No es fácil encontrar una nueva serie para maratonear en Netflix, muchas veces damos vuelta en su catálogo y al no encontrar nada, lo dejamos allí. Pero si sabemos buscar, podemos encontrar algunas joyas imperdibles que nos pueden llegar a encantar. Este es el caso de una serie subida de tono de 10 capítulos que no dejarás de mirar ni un segundo.

Hablamos de la serie producida en Holanda "Damas de la noche" (Keizersvrouwen). Una producción estrenada en el 2019 que expone el mundo oculto de Amsterdam y el de una familia aparentemente normal. Como sabemos, esta ciudad es mundialmente reconocida por los excesos de drogas y sexo.

La serie subida de tono explora las noches de Amsterdam y sus excesos. Foto: Netflix

La serie sigue la historia de Xandra Keizer (Karina Smulders), la esposa de un prometedor político que esconde un oscuro pasado. La contradicción entre su presente familiar y su anterior vida chocaran constantemente. Mientras intenta encauzar a su hija rebelde, se contactará con una amiga del pasado que la volverá a llevar por su antiguo camino.

Específicamente, su amiga le propone en secreto administrar un grupo de escorts de alto nivel, lo que la llevaría a ganar grandes sumas de dinero. Poco a poco, Xandra vuelve a involucrarse en este mundo de sexo y drogas. En este sentido, la serie cuenta con escenas subidas de tono y otras de grandes excesos.

Xandra posee un pasado turbio vinculado a las drogas y a la prostitución. Foto: Netflix

Como dijimos, la serie es muy corta, cada capítulo dura alrededor de 50 minutos lo que permite mirar sin parar algunos episodios. Este drama holándes fue creado por Ian Ginn y Maarten Almekinders y antes de subirse a Netflix se transmitió en el país europeo a través de NPO 3.