Julieta Poggio tuvo un picante gesto en redes al ser negada por Fran Stoessel

Julieta Poggio, la ex participante de Gran Hermano, se encuentra en el centro de las polémicas al publicar una potente frase en sus redes sociales, que al parecer, se la dedica a Francisco Stoessel, el hermano de Tini. El rumor de romance comenzó a comienzos de enero cuando fueron visto juntos en las playas de Punta del Este.

El conflicto comenzó cuando Francisco Stoessel, Tini Stoessel y Emilia Mernes estuvieron como invitados al ciclo de streaming "Rumis" que conduce Zaira Nara desde Punta del Este. En el programa, Tini puso en aprietos a su hermano al preguntarle si estaba de novio o no.

Julieta Poggio cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram. Fuente: @poggiojulieta

El joven contestó que no estaba de novio, lo que hizo que Tini vuelva a preguntarle "¿Todavía no? ¿Pero estás casi por ponerte de novio? ¿Cómo viene?", . Y Francisco explicó que : "Prefiero no apresurarme, que no me gane la ansiedad".

Al parecer este ida y vuelta no le gustó a Julieta Poggio quién publicó una polémica frase que dió vueltas en todas las redes sociales. En historias compartió "Demasiado hermosa para ser un secreto y, si no te presume, más soltera reina. Qué nunca se te olvide".

El polémico mensaje que publicó Julieta Poggio. Fuente: @poggiojulieta

Esta picante mensaje habría sido a raíz de que Francisco no contara nada en vivo de su romance. La charla en vivo de streaming estuvo llena de más polémicas. En el caso de Tini, habló sobre su ex relación con el futbolista Rodrigo de Paul y el conflicto que generó esto con su ex pareja Camila Homs. Sus declaraciones fueron contundentes "Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver", siguió y cerró: "No puedo opinar tranquila porque me van a tildar de algo que no soy”.