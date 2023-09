Quedarás impactado cuando conozcas el significado de la hora espejo 13:13

Seguro más de una vez has mirado tu computadora, celular o televisión y has encontrado una hora espejo. Son esas horas del reloj en que los dígitos se repiten y que según la astrología, numerología y el Tarot guardan un significado especial e interesante. Al parecer, estos no son simples números, sino que son mensajes del universo para ti.

Muchas personas piden un deseo cada vez que encuentran una hora espejo. Fuente: Pinterest

En el último tiempo, muchas personas comentan ver repetidas veces la hora 13:13. Es común ver este horario, ya que es el momento en donde todos tenemos un break de estudio o trabajo para comer. Para descubrir qué nos quiere decir esta hora espejo es necesario sumar sus números, lo que nos dará como resultado el número 26.

Según los expertos en numerología, el número 26 está vinculado con el poder y el éxito en el ámbito profesional y financiero. Pero también se asocia a la creatividad, progreso e inspiración. Es una cifra que trae aparejados descubrimientos milagrosos y sorprendentes que pueden cambiar nuestras vidas.

Otra hora espejo muy común es 11:11. Fuente: Getty

Su significado guarda una fuerte conexión con las buenas energías, ya que ayuda a la producción y realización de proyectos exitosos. Por último, el ángel guardián que representa este horario es Yeiazel. Este ángel se relaciona con la ayuda mutua y será una fuente de inspiración que permitirá desarrollar la imaginación y alcanzar el éxito.

La hora espejo 13:13 puede indicar que estás listo para vivir un cambio rotundo en tu vida que vendrá acompañado de éxitos profesionales y económicos. Esta hora espejo también puedes tomarla como una señal del universo para no bajar los brazos y esforzarte por aquello que más quieres.