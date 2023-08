Estas fueron todas las parejas de la increíble María Casado

La periodista barcelonesa María Casado anunció en sus redes sociales la actualidad de su embarazo, el cual está cerca de terminar. Junto a su esposa, la cantante Martina DiRosso, quien en realidad se llama Cristina Márquez, están atravesando la aventura de convertirse en madres y se encuentran esperando su primera hija, quien se va a llamar Daniela.

Hace poco tiempo salió a la luz una canción que la artista le compuso a la pequeña. La publicó en su cuenta de Instagram junto al mensaje: "Mamá te ha hecho una canción Daniela, y te la voy a cantar siempre, para que te llegue el amor y las ganas con las que te esperamos. Countdown… qué ilusión tan tonta".

María Casado está a punto de ser madre junto a Martina DiRosso, luego de una larga lista de parejas que tuvo la reconocida conductora.

Habiendo contado al mundo su homosexualidad hace menos de diez años, la presentadora del programa Las tres puertas tuvo varias parejas mujeres, siendo la mayoría de ellas trabajadoras de medios de comunicación al igual que ella.

Entre 2005 y 2015, María Casado Paredes estuvo en pareja con Guiomar Roglán, periodista que pasó por muchos canales de televisión, como Antena3, RTVE, TV3 y La Sexta, entre otros. Recién en 2014 se casaron para divorciarse al año siguiente.

Al poco tiempo comenzó a salir con la presentadora Antonia del Rocío Montserrat Moreno Morales, más conocida como Toñi Moreno. Entre 2018 y 2020 estuvo con Natalia Marcos, una prestigiosa abogada un año menor que ella.

Finalmente, en 2021, María Casado conoció a Martina DiRosso, cantante de flamenco 11 años menor que ella, cuyo nombre real es Cristina Márquez. Juntas, tienen una vida feliz y están instaladas en Málaga, al sur de España.

Respecto a la próxima llegada de Daniela, la periodista que estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona expresó en una entrevista para Vanitatis: "siempre he querido ser madre. Lo he tenido muy claro y ha sucedido ahora con Martina, la persona idónea para compartir esta maternidad. Bueno, Martina y yo. Soy muy niñera".

María Casado y Martina DiRosso están esperando una beba que se llamará Daniela y será la primera hija de la feliz pareja.

Además, la catalana de 45 años agregó: "ahora entiendo lo que me decía mi madre: hasta que no tienes un hijo no sabes lo que es el verdadero amor. Y así es. Las prioridades van a ser otras".

Respecto a su estado de salud, la presentadora del programa Tengo una pregunta para usted contó: "estoy con una tripa desmesurada y esperando a que Daniela quiera vernos. Físicamente me encuentro muy bien y he tenido un embarazo sin náuseas y sin malestar, más allá de que ahora estoy más cansada y tengo más sueño".