La verdad detrás de la inspiración de Shakira en La Sirenita

Hace varios meses atrás, se dio a conocer que Shakira y Manuel Turizo estaban grabando una nueva colaboración, sin embargo todavía no ha visto la luz. Hace unos días atrás, la colombiana por fin comentó la fecha de lanzamiento de la esperada canción. Asimismo, la cantante compartió la foto de portada del sencillo y algunos detalles que forman parte de la inspiración del videoclip.

En los últimos días de febrero, Manuel Turizo tuvo una entrevista con Molusco TV y allí se animó a dar la primicia con emoción, pues no cualquiera tiene una colaboración con Shakira. Obviamente, lo llenaron de preguntas con respecto al estreno del single, pero el cantante comentó que la canción sería de la artista, así que el día del lanzamiento sería decisión de su equipo de trabajo.

La primer imagen de promoción de 'Copa Vacía'. Shakira es una sirena. Imagen de Instagram.

Al comienzo del mes de junio salió un indicio general del tema, pues Shakira lanzó la primera promoción comunicando el nombre de la colaboración, 'Copa Vacía'. Asimismo, compartió una fotografía mostrándose como la nueva Sirenita de la música, posando de espaldas, así que causó una gran expectativa entre sus fanáticos. Recientemente, la artista volvió a ser noticia luego de subir un nuevo posteo sobre la canción donde escribió: "Hicimos una película @manuelturizo “Copa Vacía" llega este 29 de junio 8:00 PM EST".

Shakira y Manuel Turizo "hicieron una película" para este videoclip. Obviamente se inspiraron en 'La Sirenita'. Imagen de Instagram.

Los horarios del estreno de Copa Vacía. Imagen de Instagram.

"Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía", dice parte de la letra que se filtró hace un tiempo. Al parecer, la nueva canción se ha inspirado en una relación sentimental, así que podría tener varias indirectas dedicadas a su expareja, Gerard Piqué. De hecho, ya hay precedente de mensajes para el deportista en otros de sus temas, como en la Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Otra de las cuestiones que se sabe del nuevo proyecto es que en otro de los posteos que subió Shakira hizo referencia a la canción 'Part of Your World' de Jodi Benson, de la película 'La Sirenita' de Disney. Asimismo, la artista escribió: "¿Quieres thingamabobs? Tengo veinte...". Thingamabobs es una palabra que se utiliza para referirse a una cosa o un objeto cuyo nombre no se conoce, no se recuerda o no se desea mencionar. Obviamente, los fanáticos de la colombiana se encuentran expectantes para escuchar el nuevo lanzamiento.