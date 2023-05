El increíble truco para arreglar el auto abollado con un elemento de limpieza del hogar

El automóvil es uno de los medios de transporte más elegidos en la actualidad. Con él, una familia completa y un grupo de amigos puede viajar al destino que más quieran, en el momento que prefieran. Se trata de un objeto casi imprescindible en la vida de los ciudadanos contemporáneos, puesto que el ritmo es mucho más acelerado y los autos ayudan a conseguir llegar a destino con más rapidez que un colectivo, por ejemplo.

Sin embargo, como todo objeto, el automóvil requiere de ciertos cuidados y revisiones para que se mantenga en buen estado a pesar del paso de los años. Por ello, los expertos en el mantenimiento de los coches suelen recomendar, mínimo, una revisión cada medio año. De esta forma, el auto tendrá un mayor tiempo de “vida” para hacer todos los viajes posibles.

Aunque, lo cierto es que, por más cuidado que tengamos en el mantenimiento del auto, pueden ocurrir imprevistos que ponen en jaque su estado. Un choque automovilístico es un claro ejemplo de ello. Aunque tengamos precaución y queramos evitar este tipo de colisión, lamentablemente, pueden suceder. Si se trata de un choque leve, sin heridos ni graves consecuencias a nivel material, una vez más, los autos implicados necesitarán una nueva revisión para dejar todo como nuevo.

FOTO: CAPTURA VIDEO DE TIK TOK

En un choque automovilístico, uno de las consecuencias que se pueden ver con más frecuencia, es la abolladura de la chapa del auto. Aunque se trate de un problema mínimo, si lo comparamos con una rotura de vidrios por ejemplo, aún así es necesario prestar atención en su arreglo. Y aquí es donde viene lo interesante. Por más de que la regla sea ir al mecánico, los internautas han revelado un truco para arreglar la abolladura del auto en casa.

El truco para arreglar la abolladura del auto

El usuario de Tik Tok “Luliguli” compartió un video en el que revela el truco casero para arreglar la abolladura de autos con un sólo elemento de limpieza: la sopapa o desatascador de baño. Lo que hacen es, simplemente, apoyar la sopapa sobre la hendidura de la chapa y comenzar a hacer presión y tirar. “Encontramos el auto abollado y vimos en Tik Tok que hacían esto”, escribió la joven tiktoker en el video que se hizo viral. “Funcionó jajaja”, concluyó.

En tan sólo cuatro días, el video de Tik Tok recibió 12 millones de visualizaciones, más de un millón de “me gustas” y miles de comentarios como los siguientes: “el chapista: no me quemeeee”; “Se ahorraron 15 Lucas jajajaja”; “Los mecánicos: Noooo mi secreto”; “también lo hice y me salio bien jajaj2; “y se ahorro 150 vaaros”; “Festejé con ustedes!”; “genios”.