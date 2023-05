Michael J. Fox: qué dijo el actor acerca del posible regreso de Volver al Futuro

El legendario actor Michael J. Fox, protagonista de Volver al Futuro, tuvo una larga entrevista con Variety, en la que comentó cómo sufre la enfermedad del Parkinson, que lo aqueja hace casi tres décadas, y en qué utiliza sus días en la actualidad, ya alejado de los sets de rodaje.

Los 3 filmes de Volver al Futuro fueron las grandes apariciones del actor canadiense en el cine. Tanto la primera, en 1985, como la segunda de 1989 y la última en 1990 están en los rankings de las películas más taquilleras de la historia de Hollywood, elevando a productores y a actores a la cima de la fama.

Michael Fox habló del posible secuela de la película Volver al Futuro.

Luego de 33 años sin otra entrega y con mucha nostalgia, hace algunas semanas los fanáticos de la saga crearon un trailer ficticio, para ilusionarse con cómo podría ser una posible cuarta entrega. Sin embargo, esto parece cada vez más lejano, con Michael J. Fox retirado de la actuación y los productores negándose a realizar la película.

Qué dijo Michael J. Fox acerca de un posible regreso de Volver al Futuro

El actor nacido en la provincia de Alberta cerró las puertas a una probable vuelta de la saga, aclarando que, aunque él no trabajaría allí, tampoco le gustaría que haya otro largometraje que estire la historia: "No creo que sea necesario reiniciarlo porque ¿vas a aclarar algo? ¿Vas a encontrar una forma mejor de contar la historia? Lo dudo".

"No soy fanático. Ya me han pagado. Pero eso no significa que piense que sea una buena idea. Creo que Robert y Bob han sido muy inteligentes al respecto", confesó Michael J. Fox, refiriéndose a Robert Zemeckis y Bob Gale, los guionistas de la saga, como dos personas que priorizaron darle un buen cierre a la saga y no estirar el argumento de más.

La zaga de Volver al Futuro es una de las más vista del cine contemporáneo.

Por otro lado, el actor que personificó al Dr. Brown, Christopher Lloyd, declaró que él sí quiere realizar otro filme de Volver al Futuro: Me encantaría hacer una secuela, pero creo que Bob Zemeckis y Steven Spielberg sentían que habían contado la historia en los tres episodios. Pero si alguien tiene una idea brillante que justifique una cuarta película podría suceder".

¿Qué te parecen las declaraciones de Michael J. Fox sobre Volver al Futuro? ¿Te gustaría una cuarta película en la saga?