Volver al Futuro 4: Conoce el espectacular trailer creado por fanáticos de la saga

En 1985 llegó a la pantalla grande Volver al futuro, una película que contó con la dirección de Robert Zemeckis y la producción de Steven Spielberg, Bob Gale y Neil Canton. Desde su lanzamiento, este largometraje protagonizado por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, se convirtió en uno de los éxitos más grandes del año y de la historia del cine. A tal punto, que se transformó en un ícono que conquistó a distintas generaciones.

Las aventuras de Marty McFly y su amigo científico Doc Brown, hicieron que la pantalla le diera la bienvenida a un total de tres películas. Desde que finalizó la franquicia en 1990, los fanáticos han esperado con ansias Volver al futuro 4. Aunque este film nunca se volvió realidad, un nuevo tráiler nos muestra cómo habría sido dicha entrega.

El sorprendente trailer de Volver al futuro 4

En internet todo se puede hacer realidad. Ante el enorme deseo de los fanáticos de que exista una Volver al futuro 4, el usuario Smasher decidió convertirlo en algo posible. De esta manera, compartió en su canal de YouTube un video que no tardó en llamar la atención de los internautas y en volverse viral en todas partes del mundo.

En el caso de que no conozcas a dicho usuario, esta persona se encarga de crear “trailers“ de películas que podrían llegar a salir a la luz o que nunca lo harán. Por este motivo, decidió utilizar todo su conocimiento para crear la cuarta entrega de esta famosa franquicia y mostrarle a la audiencia una historia sumamente atrapante.

A través de su canal, el cual cuenta con más de un millón de suscriptores, el usuario decidió compartir un avance de tan solo 1 minuto 42 segundos. Durante todo ese tiempo, la audiencia puede ver al icónico Michael J. Fox colocándose nuevamente en la piel de Marty McFly. El personaje se encuentra en un salón de clases y explica lo que sería una especie de viaje en el tiempo.

Volver al futuro 4 se hace realidad gracias a un trailer.

Sin embargo, lo espectacular es lo que sucede detrás de lo que él está contando, ya que podemos ver al querido Doc y al recordado auto Delorean. El trailer está realizado con técnicas increíbles y de una forma muy entretenida, lo que provoca que muchas personas piensen que se trata de un avance oficial.

Aunque la idea de tener una Volver al futuro 4 sea muy tentadora, lo cierto es que esto no sucederá. La condición de Michael J. Fox no es la mejor y Christopher Lloyd no tiene deseos de formar parte de una nueva entrega. A esto, también tenemos que sumarle la poca predisposición que existe por parte de Robert Zemeckis.

Para el director, la saga no necesita de una nueva película y está perfecta tal como es. Pese a que algunos fanáticos le encantarían ver una nueva entrega con los protagonistas originales, otros creen que no es necesario y que mejor quedarse con el increíble recuerdo que les dejó la trilogía lanzada entre 1985 y 1990.