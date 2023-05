Cuatro plantas con flores de fácil mantenimiento que no pueden faltar en tu jardín

Poner plantas en casa puede traernos muchísimos beneficios. Las plantas de interior no solo nos aportan a nivel ornamental, sino que es una forma de seguir conectando con la naturaleza, de limpiar las habitaciones e incluso de revitalizarnos con su aroma. Pero no todas las plantas son aptas para estar dentro de casa, del mismo modo, tampoco todas las plantas de interior tienen flor.

Kalanchoe blossfeldiana

Esta es una de las plantas de interior que florecen durante todo el año. Además, tiene muy pocas exigencias para demostrar su esplendor, solo que la reguemos un poco y, sobre todo, que tenga mucha luz. Otra cosa que necesita es estar el un espacio con buena ventilación y sitio suficiente, puesto que puede llegar a los 40 centímetros. ¿Quieres saber si lo estás haciendo bien? Si cuando sus flores se marchitan aparecen flores nuevas es que todo está correcto.

Anturio o Anthurium

El anturio es otra de las plantas de interior con flor más populares, siendo muy habitual encontrar sus características flores rojas en muchas casas. Esta planta puede crecer hasta el metro de altura, no obstante, si lo tenemos en maceta no es habitual que supere los 50 centímetros. El anturio tiene una época de floración concreta, durante la primavera y el verano. Para ello, requiere de una serie de cuidados: mucha luz natural pero que no le llegue directamente, protegerlo de las corrientes de aire, regarlo con agua que tenga un pH bajo de 2 a 3 veces semanales.

También está la variedad del anturio enano, que aparte de ser más pequeño tiene las flores blancas. Es una planta especialmente bonita, pues el blanco de sus flores contrasta con los distintos colores de verde de su tallo y hojas.

Rosal mini

Las rosas son, probablemente, las flores más populares de todo el mundo. ¿Pero sabías que puedes tenerlas en tu casa durante todo el año? Los rosales mini, a diferencia de sus parientes de exterior, tienen flor durante todo el año. Entre los cuidados que necesitan destaca la necesidad de luz abundante, agua moderada y una temperatura que ni pase de 23 ºC ni baje de 10 ºC.

Gardenia

Si quieres usar las plantas como decoración, optar por aquellas que florezcan durante todo el año puede que sea una de tus mejores opciones. Las gardenias son unas de las plantas de interior con flor todo el año. Es otra de las flores más populares, además, se trata de una planta con un aroma muy peculiar que te puede encantar. Algo que debes saber es que hay gardenias de interior y exterior, siendo las primeras las que necesitas en este caso. Otra cosa a entender es que necesita un riego abundante y mucha luz. Por otro lado, las condiciones de temperatura suelen ser las mismas que las de los rosales mini. Conviene recordar a la hora de cuidar esta planta que es de tierra ácida y hay que vigilar el agua de riego y la tierra en la que la colocamos.