La verdad de la supuesta relación entre Reese Witherspoon y Tom Brady

Reese Whiterspoon se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles, ya que solicitó el divorcio a Jim Toth, luego de doce años de matrimonio. Recientemente surgieron varios rumores e incluso salió en medios internacionales que la actriz de 'Legalmente rubia' había comenzado un supuesto romance con el atleta Tom Brady, quien se divorció de Gisele Bündchen el año pasado.

Tom Brady Y Gisele Bündchen anunciaron su separación en 2022. Imagen de www.admagazine.com

Luego de que saliera a la luz que Reese Whiterspoon comenzó el proceso de separación con Jim Toth, un informante anónimo que utilizó el correo electrónico legalblonde@patriotsbuccaneers.com, escribió a Deuxmoi, una cuenta de chismes de Instagram. El mensaje relataba: "Una actriz de primera categoría que acababa de anunciar su divorcio había salido con un atleta de la NFL que también se divorció recientemente".

Por esta razón, las redes sociales estallaron y comenzaron a surgir los rumores de una supuesta relación entre Reese Whiterspoon y Tom Brady. Incluso se llegó a decir que el exjugador de fútbol americano y la actriz fueron vistos en varias citas. Sin embargo, el miércoles pasado los representantes de la rubia y el ex de Gisele Bündchen salieron a hablar y negaron el supuesto romance, poniendo fin a esta nueva historia de amor.

Según informó la revista People, los profesionales encargados de representar a Reese Whiterspoon y Tom Brady hablaron de primera mano para aclarar la situación de una vez por todas. Los fanáticos amarían una relación entre las celebridades, pero este no es el caso, ya que negaron rotundamente la historia e incluso afirmaron que el ex NFL y la actriz no se conocen en persona.

Reese Whiterspoon y Jim Toth estuvieron casados por 12 años y tuvieron a Tennessee James. Imagen de Vanitatis.

Actualmente, Whiterspoon está enfocada en temas de su vida personal, retomar su trabajo y resolver su divorcio. De hecho el 24 de marzo, la actriz y Jim Toth anunciaron su separación luego de 12 años de matrimonio, así que se comprometieron a cuidar a su pequeño de 10 años para mantener unida a su familia en este momento tan complicado.