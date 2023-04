Prepárate para ver a Sofía Vergara luciendo su figura perfecta, veinte años atrás

Sofía Vergara es una de las reinas icónicas de la industria del entretenimiento, que supo representar gran parte de la cultura latina en cada uno de sus proyectos. La actriz, que nació el 10 de julio de 1972 en Barranquilla, Colombia, fue descubierta por un cazatalentos en una playa del Caribe. Fue así que la impulsó a modelar, presentándose a cada casting con el fin de triunfar en la industria.

Su debut como modelo fue para protagonizar un comercial de una famosa marca de bebidas refrescantes. Desde entonces, Sofía siguió formándose como modelo publicitaria y de pasarela, convirtiéndose en una de las más solicitadas de Colombia. Pero el estrellato internacional llegó en 1994, cuando trabajó como una de las presentadoras del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar de Chile. Fue ahí que se la relacionó sentimentalmente con Luis Miguel, por lo que acaparó la atención mediática del momento.

Unos años más tarde, Vergara tomó la decisión de emigrar hacia los Estados Unidos, específicamente a la ciudad paradisíaca de Miami. Allí tuvo la oportunidad de firmar un contrato de exclusividad con la cadena de televisión Univisión, gracias a la cual comenzó su carrera como presentadora y actriz.

En dicha cadena televisiva, la modelo supo presentar programas como ‘Fuera de serie’, ‘A que no te atreves’ y ‘La bomba’. Luego, el productor José Alberto Castro la invitó a actuar, por primera vez, en la telenovela ‘Acapulco, cuerpo y alma’, de Televisa. Un par de años más tarde, Vergara volvió a la cadena televisiva para actuar en ‘Fuego en la sangre’ y, como dicen, el resto es historia.

Los tbt de Sofía Vergara en las redes

Actualmente, Sofía Vergara tiene 50 años de edad y destaca como una de las figuras latinas más exitosas de Hollywood. En redes sociales como Instagram, la famosa cuenta con más de 29 millones de seguidores que no se pierden ninguno de sus posteos. Es que, la diva disfruta de utilizar la red de la camarita para recordar momentos icónicos de su carrera.

EL TBT CON EL QUE SOFÍA VERGARA ENCENDIÓ LA RED. FOTO: INSTAGRAM @sofiavergara

Fue así que la última publicación que compartió en Instagram provocó furor en las redes, puesto que mostraba la portada de uno de los meses del recordado “Calendario Sofía”, publicado en el año 2000. “Un orgullo haber sido el productor de ese sensacional calendarios”; “She gets finer with every year, wine is jealous of her aging”; “Amo a los caballos! Necesito una foto así antes de ponerme vieja”; “She still looks fabulous today”; “La más hermosa, mi colombiana linda las colombianas somos así de lindas”; “El famosísimo calendario. Amazing and memorable pics”, decían algunos de los comentarios.