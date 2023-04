Quiénes son todos los hijos de Jon Bon Jovi y cómo se ven hoy

Desde el anuncio del compromiso entre Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, la familia de Jon Bon Jovi volvió a acaparar el foco de atención mediático. Es que, sólo algunos fanáticos de la estrella de ‘Stranger Things’ sabían que su pareja era, nada más ni nada menos, un hijo del famoso cantante estadounidense. Pero, no es el único, aunque sí es el más famoso de todos. Si no recuerdas mucho acerca de los hijos de Jon Bon Jovi, aquí te contamos quiénes son y qué hicieron de sus vidas.

La familia de Jon Bon Jovi

Corrían los años ‘80 y el rock era el género que sonaba en cada estación radial. Guns N’ Roses, Queen y Aerosmith eran sólo algunas de las agrupaciones que estaban en el tope de las listas con canciones que se habían vuelto hits. En ese marco, comenzó a sonar la música de Bon Jovi, banda liderada por el mítico John Francis Bongiovi Jr. Con un look rebelde y enérgico, Jon conquistó a toda la audiencia al lanzar su mayor éxito: ‘Livin’ on a Prayer’.

jon bon jovi y dorothea hurley llevan más de treinta años casados. foto: archivo

Después de ese hit, Bon Jovi se mantuvo entre las bandas legendarias y la vida del frontman se volvió de interés general. Por ello, cuando conoció a Dorothea Hurley, estuvo en boca de todos; mucho más, con su paso por el altar en abril de 1989. Luego, llegaron los hijos; cuatro en total. Pero, con el paso del tiempo, muchos perdieron rastro de ellos, ya que el artista prefirió llevar una vida mucho más íntima.

Stephanie Rose Bongiovi

La primogénita de Jon Bon Jovi y Dorothea nació el 31 de mayo de 1993 y recibió el nombre de Stephanie Rose. Es la única hija mujer de la estrella de rock y, al crecer, fue la única que siguió el camino de lo audiovisual. Stephanie trabaja como operadora de cámara en programas de televisión. Pero, además, tuvo breves apariciones en algunos de los shows de su padre, cuando era tan sólo una niña.

Stephanie Rose Bongiovi nació el 31 de mayo de 1993. FOTO: ARCHIVO

De acuerdo a lo que contó Jon Bon Jovi en una ocasión, ella fue la inspiración para algunos versos de ‘I've Got The Girl’, cuando canta: "Cuando este mundo malvado empiece a derribarme me digo a mí mismo que soy un tipo afortunado". Lamentablemente, hace seis años, Stephanie sufrió una sobredosis de drogas en su instituto, siendo ese el momento más triste y shockeante de su vida.

Jesse Bongiovi

Jesse es el segundo hijo de Bon Jovi. Tiene 28 años y es el asesor comercial de su padre. Ambos son dueños de la marca de vinos rosados Hampton Water y la firma Gérard Bertrand, que lanzaron en el 2018. Además, Jesse fue el primero en comprometerse, obteniendo un sí por parte de su novia.

Jesse James Louis Bongiovi nació el 19 de febrero de 1995. FOTO: ARCHIVO

Jake Bongiovi

Sin dudas, Jake es el hijo más famoso de los Bongiovi. Jacob Hurley Bongiovi nació el 7 de mayo de 2002 y, al crecer, decidió dedicarse al modelaje y la actuación. Hasta el momento, el actual comprometido de Millie Bobby Brown ha aparecido en dos películas, ‘Sweetheart’ y ‘Rockbottom’. En Instagram, tiene más de 1 millón de seguidores, demostrando así que es el más conocido de todos.

JAKE BONGIOVI ES EL HIJO MÁS FAMOSO DEL CANTANTE, Y ESTÁ COMPROMETIDO CON LA ACTRIZ MILLIE BOBBY BROWN. FOTO: ARCHIVO

Romeo Bongiovi