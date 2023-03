Claudia Albertario se llevó todas las miradas desde Nueva York

Desde hace casi una década, Claudia Albertario vive en Miami y allí continuó su carrera como actriz participando en diferentes obras de teatro. "Me entregaron la llave por el aporte a la Cultura haciendo ‘Bajo Terapia’. No hay tanta variedad como en Argentina. Es una ciudad que da para otras cosas y, sin embargo, van y se consume el buen teatro”, señaló la artista en Radio Rivadavia.

Y sobre su reciente participación en The Challenge, el reality de Telefe, indicó: "Fue muy loco. No puedo creer la magnitud de la locura de lo que hice. Era todo muy potente, muy grande. Era todo a nivel Hollywood. Salíamos a hacer un juego y había 7 cámaras de pie, más cámaras, un dron… Era una cosa tremenda. Me llamó Telefe después de 9 años con esta propuesta y acepté”.

Albertario logró meterse entre los mejores y se ganó un pase al Mundial de The Challenge en Sudáfrica. "En la casa de Sudáfrica éramos 32. ¿Viste como hablamos en inglés? Mis hijos son bilingües y yo me fui perfeccionando un poco acá, viendo películas en inglés con subtítulos en inglés. Venía con una base, pero si no lo hablás, no sabés. Acá me puse a tener conversación y digamos que lo perfeccioné", contó.

Claudia Albertario en The Challenge Argentina

Y reveló: "Éramos unos pichones, pero quedamos muy bien posicionados. Me preparé haciendo Crossfit. Hoy en día tengo más fuerza que cuando empecé, tanto física como mental. En cuanto la cabeza te dice ‘no’, ahí perdés".

Hoy, Albertario está de vacaciones junto a sus hijos en la nieve. En Instagram, donde tiene miles de seguidores, ha compartido varias de sus aventuras en Vail, Colorado. También, ahora subió un recuerdo en Nueva York de un viaje que realizó con amigas el año pasado y se llevó todas las miradas.

