El álbum de fotos de Claudia Albertario que recibió cientos de comentarios

Una vez más, Claudia Albertario se llevó todas las miradas con lo que subió a Instagram. Recientemente, la actriz compartió un álbum de fotos que no pasó desapercibido para nadie y recibió cientos de comentarios.

"¡¡¡Qué decirles de esta experiencia increíble!!!", comenzó diciendo la actriz. "Aún no caigo en la magnitud de lo que fue todo esto. Suena el teléfono, me llaman de Telefe, me cuentan el proyecto y me dicen: A 4 de los finalistas de The Challenge Argentina los llevan al World Championship de The Challenge", continuó.

Y agregó: "Acá estamos, en Cape Town, Sudafrica trabajando para Paramount +. Es como un sueño hecho realidad estar en semejante produccion, en otro pais, hablando en ingles todo el dia, eso fue otro gran desafío. Desde que entré al Challenge mi único foco fue: yo tengo que ir al mundial. Y pasó, sucedió gente, ¡se puede! Porque, cuan importante es la cabeza para funcionar, avanzar y lograr las metas".

"Pensar que SÍ lo es todo. Por eso con este posteo no solo quiero compartirles un poquito de mi experiencia, si no también decirte vos PODÉS, todo lo que uno quiere en la vida si se enfoca, llega. Gracias a mi hijos que me bancaron en este camino que se me hizo un poco largo y a Jero obvio por estar siempre apoyando mis locuras", expresó Albertario.

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Sos lo más Clau. Hermoso haberte conocido y compartir semejante experiencia juntas, siempre se puede", redactó Sofía Jujuy. "Sos lo mas Clau Albertario, te la re mil bancaste. Te vamos a extrañar", sumó Benjamín Alfonso. "Felicidades, sabía que un día ibas a volver a Argentina, siempre te banque cuando habías dejado todo contacto con el medio local; quien iba a decir que ibas a volver a un reality local y pegar el salto a uno internacional. Admiración, respeto y mucha felicidad por tu logro. Que sigan los éxitos Clau, mucha merd", señaló un internauta.