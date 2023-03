Al sol, Claudia Albertario cautivó a todos con su belleza

Hoy, Claudia Albertario está soltera. "No estoy buscando nada. Sé que la vida te puede sorprender y eso ya se verá si es que ocurre. Pero estuve mucho tiempo en pareja y ahora estoy disfrutando de poder dedicarme más tiempo a mí misma y a mi trabajo. Además, todavía no hace ni un año que me separé", contó la actriz a Teleshow.

Su ruptura con Jerónimo Valdivia, el papá de sus hijos, fue en mayo de 2022. "Seguimos unidos por nuestros hijos. Hay mucho amor entre nosotros y podemos seguir compartiendo un montón de momentos. Entiendo que es así porque ninguno de los dos está en pareja todavía. Y que, quizá, cuando eso pase la relación pueda llegar a cambiar y volverse más distante. Pero la verdad es que tenemos un vínculo hermoso", señaló.

Y reveló: "Nosotros estuvimos más de quince años en pareja, con unas vacaciones en el medio posterior al nacimiento de Simona. Después volvimos, nos casamos y al tiempo nos instalamos en Miami, donde nació Dante. Es mucho tiempo y la pareja se fue desgastando. Hasta que un día nos juntamos y dijimos: 'No tiene sentido seguir para estar mal'".

Claudia Albertario

Hasta hace poco, Albertario había optado por desmentir su separación. "Con Jero pasamos muchas crisis y la verdad es que yo no sabía si ésta iba a ser una más o si, realmente, íbamos a seguir cada uno por su lado. Tampoco tenía nada para decir. Así que preferí dejarlo en la intimidad y contárselo solo a nuestra familia", manifestó.

En la actualidad es una de las figuras que más activa está en Instagram y diariamente cautiva con su gran belleza. Ahora, en una de sus últimas publicaciones, deslumbró posando al sol.

